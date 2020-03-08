Eğitim-Bir-Sen, 3. İl divan toplantısını yaptı Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi, 3. İl divan toplantısını, İvrindi'de yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesi, 3. İl divan toplantısını, İvrindi'de yaptı.



Divan toplantısı Havran İlçe temsilcisi Atanur Kayhan'ın Şehitlerimizin ruhlarına ithafen okuduğu, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra kürsüye açılış ve selamlama konuşması yapmak üzere İvrindi İlçe Temsilcisi Mehmet Yıldırım geldi. Mehmet Yıldırım, zor günlerden geçilen bugünlerde yapılan bu toplantının ülkemize ve Milli Eğitim camiasına hayırlara vesile olmasını diledi.



Ardından sözü Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk aldı. Mehmet Çabuk Konuşmasının başında, İl Divan toplantılarının teşkilatı diri tutması ve yenilenme bakımından çok yararlı olduğunu ifade etti. 15 Mayıs mutabakat döneminin yaklaştığını hatırlatan Mehmet Çabuk; "Bu yıl da yetkiyi perçinlemek ve eğitim çalışanlarımızı temsil etme yetkisini en güzel şekilde kullanan bu teşkilatın ipi yine zirvede göğüslemesi için var gücümüzle çalışacağız. Asla yorulmayacağız. Çünkü yaptığımız iş sadece bir yetki mücadelesi değil aynı zamanda bu milletin harcı ve ta kendisi olarak devletin bekası, milletin refah ve saadeti için çalıştığımızı unutmayacağız. Unutmayalım ki kazanacağımız her bir üye bu teşkilatın gücünü artırırken, sesinin daha gür çıkmasına vesile olacaktır. Böylece nesillerimize daha güzel bir Türkiye bırakma misyonumuzu yerine getirmiş olacağız. Bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, bir yandan da eğitim çalışanlarımızın ekmeğini büyütme mücadelemize devam ediyoruz. Sorunları biliyoruz ve bunları çözmek için gayret ediyoruz. Bu mücadeleyi de kamuoyuyla gerek basından, gerekse sosyal medyadan paylaşıyoruz. Üyelerimiz bizleri takip etmeye devam etsin. Bu konuda sosyal medya araçlarını kullanmak çok önemli" dedi.



Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk sözlerinin sonunda katılımlarından dolayı İlçe Temsilcilerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, "Meydanlar, okullar, kurumlar sizi, bizi, bu muazzam teşkilatı bekliyor. Dört koldan kuşatıldığımız bir zamanda, aileden kültüre kadar doğrudan varlığımıza saldırılan bir ortamda durmak ihanet, uyumak cinayet olur" diyerek sözlerini tamamladı.



Toplantının sonunda İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, toplantıya iştirak ederek bir selamlama ve hoş geldiniz konuşması yaparak, böyle bir topluluğu İvrindi'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA