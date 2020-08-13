Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen oldu. Yeni mesleğini duyuran şarkıcı, ünlü isimleri hedef alarak "Utanın biraz emeksiz ekmek yiyorsunuz" dedi.

Karantina sürecinin bitmesiyle annesiyle Bodrum'daki evine geçen şarkıcı Ebru Polat, senelerdir uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Polat, bir bomba daha patlatarak estetisyen olduğunu duyurdu.

ESTETİSYEN OLMAK İÇİN EĞİTİM ALDI

Geçtiğimiz aylarda kendi kozmetik markasını çıkarak ürün satışlarına başlayan şarkıcı, yaklaşık bir yıldır gizlice estetisyen olmak için eğitim aldığını ve sonunda başarılı olduğunu açıkladı. Bugün uygulamalı sınava girerek mesleğini ilan eden Polat, kendi güzellik merkezini açan ünlü isimleri de hedef alan bir paylaşım yaptı.

"UTANIN BİRAZ, İNSANLARI KANDIRIYORSUNUZ"

Dobra açıklamalarını yaptığı Instagram hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, "Artık estetisyenim. Diğer ünlü veya tanınan isimlere bir not; başkasının üzerine güzellik merkezi açan, duvardaki diplomada başkasının ismi tabelada kendisinin ismi yazan dolandırıcı tembellere ders olsun bu. Utanın biraz emeksiz ekmek istiyorsunuz... İnsanları kandırıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Bugün beyaz önlüklü bir pozunu yayınlayan Ebru Polat, "Artık estetisyenim. Her şey mi yakışır be" dedi.