Eğirdir Huzurevi Sakinleri 'İçimdeki Çocuk' Etkinliği Kapsamında Doyasıya Eğlendi - Haberler
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Eğirdir Huzurevi Sakinleri "İçimdeki Çocuk" Etkinliği Kapsamında Doyasıya Eğlendi

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Eğirdir Huzurevi Sakinleri

Eğirdir Huzurevi Sakinleri "İçimdeki Çocuk" Etkinliği Kapsamında Doyasıya EğlendiEğirdir Huzurevi Sakinlerinin güzel vakit geçirmesi için "İçimdeki Çocuk" Etkinliği Kapsamında, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü koordinesinde Bedre Koyu Plajında ve Kovada...

Eğirdir Huzurevi Sakinleri "İçimdeki Çocuk" Etkinliği Kapsamında Doyasıya EğlendiEğirdir Huzurevi Sakinlerinin güzel vakit geçirmesi için "İçimdeki Çocuk" Etkinliği Kapsamında, Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü koordinesinde Bedre Koyu Plajında ve Kovada Gölü Milli Parkı'nda eğlence etkinlikleri düzenlendi. Huzurevi Sakinleri ilk olarak 27 Eylül Pazartesi günü Bedre Koyu Plajında Plaj Turu, yürüyüş, piknik, uçurtma ve boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen de Bedre Koyu Plajındaki etkinlikler esnasında, Huzurevi Sakinlerine eşlik ederek onların eğlencesine ortak oldu. Kaymakam Çelik, Huzurevi Sakinleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet edip fotoğraflar çektirdi. Etkinlikler kapsamında gönüllerince eğlenen Huzurevi sakinleri güzel bir gün geçirdiklerini belirterek mutluluklarını dile getirdiler. Bugün ise Huzurevi Sakinleri, Kovada Gölü Milli Parkı'nda Huzur İzi Etkinliği, Müze Ziyareti ve İskele Yürüyüş Etkinliği ile günlerini dolu dolu geçirdiler.

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Haber: Eğirdir Huzurevi Sakinleri 'İçimdeki Çocuk' Etkinliği Kapsamında Doyasıya Eğlendi - Haberler
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