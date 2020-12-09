Eğirdir'de kaçak avlanılan 200 kilogram kerevit göle iade edildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde yapılan denetimlerde kaçak avlanıldığı tespit edilen 200 kilogram kerevit canlı olarak göle bırakıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla ilgili denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler Barla-Boyalı açıkları ile Karabağlar açıklarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde tespit edilen sahipsiz 390 adet kerevit pinterine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konulurken, pinterlerden çıkan yaklaşık 200 kilogram kerevit canlı olarak göle iade edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kerevit üretiminde ülkemizde ilk sırada yer alan Eğirdir Gölü'nde üreme döneminde olan kerevitin kaçak olarak avlanmaya devam edilmesine karşı; Su Ürünleri Kontrol ekibimizin göldeki kerevit stoklarının korunması, üremelerine imkan tanınması ve avcılığının sürdürülebilir olması adına kaçak avcılıkla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı