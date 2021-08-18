Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Federasyonumuz Arasında Protokol İmzalandı
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Federasyonumuz Arasında Protokol İmzalandı 18-08-2021 - 09: 41 | Görüntülenme Sayısı: 10Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ve Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Sn Emre TAYANÇ Federasyonumuz ve Eğirdir Dağ Komando...
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Federasyonumuz Arasında Protokol İmzalandı 18-08-2021 - 09: 41 | Görüntülenme Sayısı: 10
Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ve Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Sn Emre TAYANÇ Federasyonumuz ve Eğirdir Dağ Komando Okulu arasında İşbirliği Protokolü yaptılar. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi' nde eğitim alan Komandolarımız artık Kick Boks dersi de görecekler.
Kaynak: Habermetre