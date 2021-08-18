Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Federasyonumuz Arasında Protokol İmzalandı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Federasyonumuz Arasında Protokol İmzalandı 18-08-2021 - 09: 41 | Görüntülenme Sayısı: 10Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI ve Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Sn Emre TAYANÇ Federasyonumuz ve Eğirdir Dağ Komando...