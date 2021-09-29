EGİAD ve İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği "Kemeraltı" için buluştu

İZMİR (İHA) - Kemeraltı'nın ön plana çıkması, tanıtımının hızlandırılması amacıyla İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dernek merkezinde bir araya geldi. Görüşmede EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Kemeraltı'nın kalkınması için elinden gelen her katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın canlandırılması amacıyla buluştu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Kemeraltı ve çevresindeki tarihi, dini, turistik kent değerlerinin asıllarına uygun şekilde canlandırılmasına katkı sağlamak amacıyla EGİAD tarafından restore edilen Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi gibi artı değerleri kazandırmak için üstlerine düşen görev ve sorumluluklara hazır olduklarını ifade etti.

Yelkenbiçer, Kemeraltı'nın kendileri için önemli bir bölge olduğuna vurgu yaparak, "Kemeraltı ve çevresinin çekim merkezi olması, canlanması için çalışmalarımız sürüyor. Tarihi Portekiz Sinagog'u EGİAD Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi restorasyonu ile bu merkezde düzenlediğimiz protokol toplantıları ile bölgeye dikkat çekmeyi başardık. İki kurumun birlikte ortak projeler üreterek bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Toplantıda EGİAD iş birliği ile iklim krizine vurgu yapılan bir heykel sempozyumu gerçekleştirilebileceği de görüşülerek ortak projeler değerlendirildi.

"Bölgeyi duyurabilmek için bir heykel projesi organize etmek istiyoruz"

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Girgin de, bölgeye aidiyet duygusunun arttırılması için çalıştıklarına dikkat çekerek, "EGİAD, Kemeraltı için taşın altına elini koymuş. Bölgemizin partnerlerle hareket etmeye, inanmaya ihtiyacı var. İzmir'e olan borcumuzu bu şekilde ödemeye hazırız. Bölgeyi duyurabilmek için bir heykel projesi organize etmek istiyoruz. Projeyi EGİAD ile hayata geçirmek isteriz. 50 sanatçının elinin kalıbıyla hazırlayacağımız heykel ile insan elinden çıkmış iklim krizine dikkat çekmek istiyoruz. EGİAD Heykel sempozyumu kapsamında bu etkinliği birlikte yürütmeyi arzu ederiz" dedi.

Toplantıya ayrıca; EGİAD Başkan Vekili Cem Demirci, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Gülaylar, Ebru Çamkıran, Hakan Korkuter ve Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım katılım gösterdi. - İZMİR

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