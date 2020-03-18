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Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Güncel

Egeli İletişimciler "Gelecek 100 Yılın Habercileri" arasına girdi

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve öğrencileri makamında kabul eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencileri tebrik etti.

18.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:28
Egeli İletişimciler

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Zahide Nur Öztürk, Ertuğrul Gazi Aydemir ve Gaye Yaşar, Anadolu Ajansının Kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla lisans öğrencilerine yönelik başlattığı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında hazırladığı haber, yayınlanacak ilk haber seçildi.

Prof. Dr. Necdet Budak, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans öğrencilerine yönelik başlattığı 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi kapsamında İletişim Fakültesi öğrencilerimizin hazırladığı haber, yayınlanacak ilk haber seçildi. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

İletişim Fakültesi'nin uygulamalı alanları ile nitelikli eğitim verdiğine değinen Prof. Dr. Takımcı, "Fakültemizde nitelikli eğitim kadrosu ve uygulama alanları ile öğrencilerimiz, hem pratik hem de teoride deneyim kazanıyor. Bu deneyim ile birlikte öğlencilerimiz çeşitli yarışmalardan başarı ile dönüyorlar. Anadolu Ajansı'nın 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi yarışmasında öğrencilerimizin haberi yayınlanacak ilk haber seçildi.Bize bu gururu yaşatan emeği geçen öğrencilerime ve koordinatör hocamız Arş. Gör. Dr. Petek Durgeç'e teşekkür ederim" dedi

Kaynak: Bültenler

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