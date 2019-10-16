EGEİD'ten Emniyet Müdürü Uslusoy'a ziyaret

16.10.2019 11:44

Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve yönetim kurulu üyeleri Manisa'nın yeni Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarette konuşan Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Ayberk Aloğlu, "Müdürümüze nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Manisamıza hoş geldiniz. Burada kaldığınız süre içinde inşallah güzel hizmetler yaparsınız ve inşallah Manisa'daki insanlarımızın duasını alarak da ayrılırsınız. Manisamız milli ve manevi değerlerine sahip, devletini seven insanların şehridir. Sizlere başarılar diler, bizlere de görev düşerse bu sorumluluğu seve seve bu şehirde doğmuş, bu şehirde büyümüş ve bu şehrin çocukları olarak kabul ederiz. Allah yardımcınız olsun." dedi.



Yeni görev yerinde tebrikleri kabul eden İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy ise, Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanına ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek ülkemizdeki ihracatın önemine dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde şehirle iç içe çalışmalar başlatacağını kaydeden Ulusoy, Türk Polis Teşkilatı Vakfının Manisa Şubesinin de çalışmalarına ivme kazandıracağını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA