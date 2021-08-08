Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride

Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

EGE Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 8- ve 9 Ağustos günlerine ilişkin haritalarında, orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi.

EGE Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 8- ve 9 Ağustos günlerine ilişkin haritalarında, orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi.

Günlük haritalarla erken uyarı modeli olan MEUS Orman Yangın Risk İndeksi'nde, riskler 4 aşamalı renk skalası (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) ile gösteriliyor. 8 ve 9 Ağustos tarihlerine yönelik MEUS haritalarına göre, 8 Ağustos Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla bölgeleri ile güneyde Antalya'nın birçok bölgesiyle Şanlıurfa-Mardin arası, Mersin ve Adana'da birkaç bölge ve Edirne sınırı turuncu renkle yüzde 60-70 riskli görülüyor.

9 Ağustos tarihli haritada ise turuncu alarm verilen bölgeler artıyor. Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara, Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları, 8 Ağustos'a göre artış gösteriyor.İZMİR VALİSİ DE UYARDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu. Vali Köşger, "Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" dedi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride
Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Muslera Caner Erkin Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:50:25. #1.15#

title