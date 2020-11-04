Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor
04.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:15
İzmir'de, depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.
AYDA'YA ZİYARET
Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
GENEL DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK
Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin