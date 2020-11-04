Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor
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Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor

04.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:15
Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor

İzmir'de, depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

AYDA'YA ZİYARET

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor

GENEL DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK

Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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Minik Ayda'nın sağlık durumu iyi
Minik Ayda'nın sağlık durumu iyi
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