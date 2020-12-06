Ege Üniversitesi ile Zade Vital'den üniversite-sanayi işbirliği

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ile Helvacızade Grup arasında yürütülen üniversite sanayi işbirliğiyle geliştirilen ürünlerin 20 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Helvacızade Grup Zade Vital Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Büyükhelvacıgil, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesini ziyaret ederek, yapımcılığını ve sunuculuğunu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın yaptığı "Yakın Mercek" programına katıldı.

Programda, Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğinde örnek olan işbirliğiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takımcı, "Helvacızade Grup, ülkemizin köklü aile şirketlerinden birisi. Üniversitemiz İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ile 15 yılı aşkın bir süredir üniversite-sanayi ve Ar-Ge işbirliği yapıyorlar. Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumlarını Ar-Ge ile birleştirerek, dünyanın en zengin Cold Press ürün çeşitliliğini insanlarımızla buluşturuyor. Mevlüt Büyükhelvacıgil'in fakültemizi ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükhelvacıgil de Zade Vital Doğal Ürünler Araştırma Uygulama Merkezi ve Zade & Zade Vital İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi'nin Ege Üniversitesinin katkılarıyla Türkiye'de 18 bin eczaneye yüzde 100 doğal bitkisel ilaçlar verdiğini ifade etti.

Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra 20 ülkeye ihracat yapmaya devam ediyoruz. Ege Üniversitesinin Zade Vital'ın geliştirilmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Üniversite-sanayi iş birliği anlamında, bilim insanlarının ve sanayinin bir arada olması gerekiyor. Ege Üniversitesi ile yürüttüğümüz çalışmalarda doktorlarımızdan ve eczacılarımızdan destek aldık. Bu iş birliği Türkiye'de, üniversite-sanayi işbirliğinde örnek bir proje oldu. Çalışmalarda emeği geçen Ege Üniversitesinin tüm bilim insanlarına ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı