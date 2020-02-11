Ege Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

11.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:43

EÜ Yeni Senato Salonunda gerçekleştirilen imza törenine EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, EÜ Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezi(TEKAUM) Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahri Başaran katıldı.

İmza töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz ile Uşak Üniversitesinde tekstil, deri, seramik gibi alanlarda analiz ve tasarım çalışmalarının sayısı ile sanayiye yönelik üretimin artırılmasına destek olmak üzere işbirliği protokolü yaptık. İşbirliği çerçevesinde; gerekli araştırma, geliştirme faaliyetleri ile gerekli testler her iki üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Ege Üniversitesi nitelikli insan kaynağını, güçlü alt yapısını bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için diğer yükseköğretim kurumları ile iş birliği yaparak hizmete sunuyor. İmzaladığımız protokolün her iki üniversite için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise EÜ ile imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Protokolün Ege Üniversitesine, Uşak Üniversitesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler