Ege Üniversitesi Aşı Enstitüsü için Başvuruda Bulundu Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte bilim insanları, virüsten kurtulabilmek için gerekli olan aşı çalışmalarına başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte bilim insanları, virüsten kurtulabilmek için gerekli olan aşı çalışmalarına başladı. Bilim insanları, hastanelerin araştırma birimleri, üniversiteler koronavirüsüyle mücadele edebilmek için aşı çalışmalarına devam ediyor. Ülkemizde de pek çok sayıda aşı çalışması gerçekleştiriliyor. Koronavirüs aşı çalışmalarını yürüten Ege Üniversitesi ise aşı çalışmalarının yanı sarı üniversite bünyesinde bir aşı enstitüsü kurulması için başvurusunu tamamladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, koronavirüs aşısıyla ilgili olarak yoğun şekilde çalışmalara devam ettiklerini, çalışmalarının yanı sıra aşı enstitüsünün kurulması için de başvuruda bulunduklarını ifade etti. Gürüz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) yönlendirmesi üzerine aşı çalışmalarına başladıklarını, çalışmalar boyunca bütün birimlerin koordineli bir şekilde ilerlediğini ve aşı çalışmalarının çok iyi gittiğini belirtti.

Ege Üniversitesi Aşı Enstitüsü için Başvuruyu Tamamlandı

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, tüm dünyada aşı çalışmalarının devam ettiğini hatırlatırken, Türkiye'de 15 yılı aşkın süredir aşılar üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu alanda ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını söyledi. Bu tecrübeyi kullanarak, Ege üniversitesi bünyesinde aşı enstitüsü kurulması için başvuruları tamamladıklarını belirten Gürüz, aşı geliştirme sürecinin çok uzun ve pahalı bir süreç olduğunu ancak kendilerinin her türlü alt yapıya sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Aşı geliştirme çalışmalarının 7 gün 24 saat devam ettiğini belirten Gürüz, bütün çalışma ekibinin bir arada olmasının çok daha sağlıklı olduğunu bunun yanı sıra gerçekleştirdikleri çalışmaları bütün dünya ile paylaşmak istediklerinden dolayı bir aşı enstitüsüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yaklaşık 8 ay kadar önce Ege Üniversitesi'ne aşı enstitüsü ile ilgili başvuruda bulunduklarını belirten Gürüz, Ege Üniversitesi rektörünün de desteği ile başvurunun YÖK'e iletildiğin, en kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.