Ege Ordu Komutanı Sivri, Antalya'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı - Haberler
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Ege Ordu Komutanı Sivri, Antalya'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Ege Ordu Komutanı Sivri, Antalya'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı, ilçede incelemelerde bulundu.

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı, ilçede incelemelerde bulundu.

Helikopterle ilçeye gelen Orgeneral Ali Sivri'yi, burada Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, Kaş Belediye Başkan Vekili Fırat Demirci ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol karşıladı.

Önce Kaş Kaymakamlığını ziyaret eden Sivri, anı defterini imzaladı.

Sivri ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törende, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'in anıtına çelenk konuldu.

Anmada, dünya tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran asker olan Mustafa Ertuğrul Aker'in biyografisi okundu.

İlçede incelemelerde bulunan Sivri, son olarak "Antalya Kahramanları Aker ve Erdil" isimli sergiyi gezdi.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ege Ordu Komutanı Sivri, Antalya'da Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı - Haberler
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