Egeli'ler güne panikle başladı ! 3,25 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Egeliler güne depremle uyandı. 4, 5 büyüklüğündeki depremi 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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