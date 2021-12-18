Egeli'ler güne panikle başladı ! 3,25 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Egeli'ler güne panikle başladı ! 3,25 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem

Egeli'ler güne panikle başladı ! 3,25 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Egeliler güne depremle uyandı. 4, 5 büyüklüğündeki depremi 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, 3,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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