Ege'de Endüstriyel Tasarım Bölümü açıldı

Köklü akademik geçmişi ile her alanda öncü bir üniversite olan Ege Üniversitesi, bünyesine yeni eğitim birimlerini katmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu'nda"Endüstriyel Tasarım Bölümü" ve bu bölümün altında "Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı", YÖK tarafından kabul edilerek açıldı.

Ege Üniversitesinin eğitim verdiği her alanda iddialı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, " Üniversitemize farklı alanlarda yeni bölümler ve programlar kazandırarak, 66 yıllık tecrübemizi akademi dünyasına yansıtmaya devam ediyoruz. YÖK'e yaptığımız başvurumuz kabul edildi ve Endüstriyel Tasarım Bölümünü ve Anabilim Dalını üniversitemize kazandırdık. Bölümümüzüz açılmasıyla beraber modanın ve tasarımın başkenti olmasını hedeflediğimiz İzmir gibi kendine has, markalaşmış bir kentte; üniversitemiz bünyesinde yetiştireceğimiz endüstriyel tasarımcıların ülkemize faydalı olacağına inanıyorum. Bölümümüzün üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan,"Günümüz küreselleşen dünyasında moda ile iç içe geçen endüstriyel tasarım, tüketicilerin gerek özel gerek iş hayatlarında ihtiyaç ve istekleri ile şekillenen modaya yönelik endüstriyel ürünlerin tasarımını içeriyor. Günümüz serbest rekabet koşullarında işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için tüketici talebi yaratmalarını sağlayan en önemli unsurlardan biri ürünün tasarımıdır. Endüstriyel Tasarım, her gün dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan ürünleri, cihazları, nesneleri ve hizmetleri tasarlamanın profesyonel uygulaması olarak düşünülebilir. Endüstriyel tasarımcılar, genellikle bir ürünün fiziksel görünümüne, işlevselliğine ve üretilebilirliğine odaklanırlar, ancak genellikle bir ürün veya hizmet geliştirme döngüsü bunlardan çok daha fazlasını içerir. Bu durum, tüm sektörlerde üretilecek ürünlerin katma değerinde tasarımın etkisini öne çıkarmakta ve nitelikli endüstriyel ürün tasarımcısına olan talep sürekli olarak artmaktadır. Endüstriyel tasarım son yıllarda hızla gelişen küresel ve yerel gereksinimler sonucu giderek önem kazanan uzmanlık alanlarından birisini oluşturmaktadır" dedi."Sektörün endüstriyel tasarımcı ihtiyacını karşılayacağız"

Açılan bölüm hakkında bilgi veren Prof. Dr. Öndoğan "Bu bölümde yetiştirilecek öğrencilerin, hedef kitleye yönelik endüstriyel ürün tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve sunumu gibi alanlarda yeteneklerinin geliştirilmesinin yanında marka yönetimi ve pazarlaması, girişimcilik, müşteri ilişkileri gibi alanlarda da bilgilendirilmeleriyle yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Türk mallarının ve hizmetlerinin, zorlu küresel ekonomi sürecinde dünya pazarları içinde rekabet edebilmesi için katma değeri yüksek, pahalı moda marka ürünlerin üretilmesi ve kalıcı, başarılı markalar yaratılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, üretim ve tüketimin her aşamasında donanımlı endüstriyel tasarımcılara olan ihtiyacı artırmıştır. Yüksekokulumuzda açılan bölümün mezunlarının, bu ihtiyacı karşılamada etkin rol almasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler