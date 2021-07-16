Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Kur'an-ı Kerim okunması Uşak Belediyesi Kent Orkestrası konseri "Türkiye Geçilmez" kısa film gösterimi Mehteran takımı gösterisi Sela okunması Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Kur'an-ı Kerim okunması

Uşak Belediyesi Kent Orkestrası konseri

"Türkiye Geçilmez" kısa film gösterimi

Mehteran takımı gösterisi

Sela okunması Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Kuran-Kerim okunup, dua edildi.

Programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "15 Temmuz gecesi, milletimizin nasıl yekvücut olduğunun kanıtı olarak tarihimize yazılan son destandır. Bu aziz milletin, kanının son damlasına kadar mücadele etmesi gerekse bile hainlere geçit vermeyeceğinin göstergesidir. O gece, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceği, tüm dünyaya bir kez daha kanıtlanmıştır. Türk milleti hep bir ağızdan demokrasiyi, egemenlik haklarını, kutsallarını ve değerlerini koruyacağını, savunacağını haykırmıştır. Aziz milletimiz şanlı bayrağımızın altında, vatanımızda ilelebet özgür yaşayacağını, Cumhuriyetimizin payidar olacağını tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bir milletin kendi topraklarına ihanet eden hainlere karşı birlik olup tüm gücüyle direndiği, canını hiçe sayıp korkusuzca vatanını ve bayrağını savunduğu gündür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası sevilen türküleri ve marşları seslendirdi. Meydandaki vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Şiir dinletileriyle devam eden programda, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Türkiye Geçilmez" isimli kısa film gösteriminin ardından mehteran takımı gösteri yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık