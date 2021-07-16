Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Kur'an-ı Kerim okunması Uşak Belediyesi Kent Orkestrası konseri "Türkiye Geçilmez" kısa film gösterimi Mehteran takımı gösterisi Sela okunması Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

Kur'an-ı Kerim okunması

Uşak Belediyesi Kent Orkestrası konseri

"Türkiye Geçilmez" kısa film gösterimi

Mehteran takımı gösterisi

Sela okunması Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Kuran-Kerim okunup, dua edildi.

Programda konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "15 Temmuz gecesi, milletimizin nasıl yekvücut olduğunun kanıtı olarak tarihimize yazılan son destandır. Bu aziz milletin, kanının son damlasına kadar mücadele etmesi gerekse bile hainlere geçit vermeyeceğinin göstergesidir. O gece, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceği, tüm dünyaya bir kez daha kanıtlanmıştır. Türk milleti hep bir ağızdan demokrasiyi, egemenlik haklarını, kutsallarını ve değerlerini koruyacağını, savunacağını haykırmıştır. Aziz milletimiz şanlı bayrağımızın altında, vatanımızda ilelebet özgür yaşayacağını, Cumhuriyetimizin payidar olacağını tüm dünyaya göstermiştir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bir milletin kendi topraklarına ihanet eden hainlere karşı birlik olup tüm gücüyle direndiği, canını hiçe sayıp korkusuzca vatanını ve bayrağını savunduğu gündür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uşak Belediyesi Kent Orkestrası sevilen türküleri ve marşları seslendirdi. Meydandaki vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Şiir dinletileriyle devam eden programda, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Türkiye Geçilmez" isimli kısa film gösteriminin ardından mehteran takımı gösteri yaptı.

Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Balotelli Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 02:56:00. #1.15#

title