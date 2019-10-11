EGC'den "Barış Pınarı Harekatına" destek mesajı

11.10.2019 11:46

"Barış Pınarı Harekatının" başlamasının ardından Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'nden (EGC) destek mesajı geldi.



EGC Başkanı Muzaffer Koşan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı hak Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekatıyla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için sefere çıkmıştır. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA