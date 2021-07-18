Efsanenin Yükselişi konusu ne, oyuncuları kimler? Efsanenin Yükselişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Show TV'de bugün Efsanenin Yükselişi filmi ekranlara gelecek. Peki, Efsanenin Yükselişi konusu ne? Efsanenin Yükselişi oyuncuları kimlerdir? Efsanenin Yükselişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Efsanenin Yükselişi bugün Show TV'de ekranlara geliyor. İzleyiciler Efsanenin Yükselişi konusu nedir? Efsanenin Yükselişi oyuncuları kimler? Efsanenin Yükselişi oyuncu kadrosu!

EFSANENİN YÜKSELİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Efsanenin Yükselişi bugün Show TV'de akşam saat 22:30 'da ekranlara gelecektir.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ KONUSU NE?

Henüz küçük yaşlardayken babası gözünün önünde öldürülen bir çocuk yıllar boyunca babasının intikamını alma isteğiyle büyümüş ve bunun için mücadele etmiştir. Küçük çocuk yaşı ilerleyince intikam almaya hazır hale gelir ve bunun için büyük bir maceranın içerisine atılır.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ OYUNCU KADROSU

Henüz küçük yaşlardayken babası gözünün önünde öldürülen bir çocuk yıllar boyunca babasının intikamını alma isteğiyle büyümüş ve bunun için mücadele etmiştir. Küçük çocuk yaşı ilerleyince intikam almaya hazır hale gelir ve bunun için büyük bir maceranın içerisine atılır.

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