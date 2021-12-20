Efsaneler buluştu

BURSA (Snob Magazin) - Bursa da Alaturka Restaurant da konser veren Gülden Karaböcek, konser sonrası Jolly Joker de Yıldız Tilbe'yi izlemeye gitti. Bursa hafta sonu tarihi günlerinden birini yaşadı. İki efsane sanatçı Gülden Karaböcek ve Yıldız Tilbe yıllar sonra yeniden bir araya geldiler.

Kuliste bir araya gelen Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek hasret giderdi. "Ben de sizin hayranınızım" diyen Tilbe, kendi elleriyle kahve pişirerek efsane sanatçıya ikram ederek büyük ilgi gösterdi. Gülden Karaböcek'ekızı Nur Karaböcek ve oyuncu Yağız Yılmaz da eşlik etti.

Yağız Yılmaz sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe ve Gülden Karaböcek'in birlikte fotoğraflarını paylaşarak; "Bizzat kendi elleriyle mis gibi kahve yaptı, gönlümüzü aldı, affettik. Şaka, şaka... Bu önceden kararlaştırılmış, Yıldız'ımla araşmış, Gülden'imize küçük bir sürpriz yapacaktık. Ancak bizim sahne daha erken bitince biz Yıldız'a sürpriz yapalım dedik. Kulis baskını yaptık. Galiba iyi de ettik, şu cicilere bakın" açıklamasını yaptı.

Gülden Karaböcek, 31 Aralık Yılbaşı akşamı Lüleburgaz da Baca6 Burgaz Restaurant da sahne alacak.