Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmi
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Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robotlarıyla öncelikle Türkiye’de bulunan Beydağları, Kaçkar Dağları ve Kaz dağlarındaki ormanlara saldırmaktadır. Sutung’un imha planı hızla ilerlerken bu korkunç haber, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak için kurulan Gizli Görevler Merkezi’ne ulaşmıştır. Merkezin yöneticisi Şef Ahmet, tarihimizdeki önemli bilim insanlarından esinlenerek yetiştirilen Efsane Takım’ı görevlendirecektir.
Yönetmen: Suat Emuce
Senaryo: Suat Emuce
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Efsane Takım Bilim Kahramanları
Yapımcı Firma: Dukka Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 87 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com