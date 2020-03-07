Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmi

07.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:57

Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robotlarıyla öncelikle Türkiye’de bulunan Beydağları, Kaçkar Dağları ve Kaz dağlarındaki ormanlara saldırmaktadır. Sutung’un imha planı hızla ilerlerken bu korkunç haber, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak için kurulan Gizli Görevler Merkezi’ne ulaşmıştır. Merkezin yöneticisi Şef Ahmet, tarihimizdeki önemli bilim insanlarından esinlenerek yetiştirilen Efsane Takım’ı görevlendirecektir.

Yönetmen: Suat Emuce

Senaryo: Suat Emuce

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Efsane Takım Bilim Kahramanları

Yapımcı Firma: Dukka Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 03.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com