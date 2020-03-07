Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmi
Haberler » Sinema » Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmi - Haberler

Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmi

Efsane Takım Bilim Kahramanları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Efsane Takım Bilim Kahramanları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

07.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:57
Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmi

Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robotlarıyla öncelikle Türkiye’de bulunan Beydağları, ve Kaz dağlarındaki ormanlara saldırmaktadır. Sutung’un imha planı hızla ilerlerken bu korkunç haber, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak için kurulan Gizli Görevler Merkezi’ne ulaşmıştır. Merkezin yöneticisi Şef Ahmet, tarihimizdeki önemli bilim insanlarından esinlenerek yetiştirilen Efsane Takım’ı görevlendirecektir.

Yönetmen: Suat Emuce

Senaryo: Suat Emuce

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Efsane Takım Bilim Kahramanları

Yapımcı Firma: Dukka Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 03.04.2020


Efsane Takım Bilim Kahramanları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler