Efsane Oyuncu Samuel L. Jackson, Testere Filminin Kadrosuna Katıldı

Bilindiği gibi Amerikalı aktör, yönetmen ve komedyen olan Chris Rock, Testere serisini sıfırdan başlatacak, yani reboot edecek. Filmin senaryosunu da Pete Goldfinger ve Josh Stolberg yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Darrn Lynn Bousman oturuyor ve çekimler bu hafta başlayacak. Yeni haberlere göre filmin kadrosuna efsane Hollywood yıldızı Samuel L. Jackson da eklendi.

Chris Rock, Testere serisine aynı Eddie Murphy'nin 48 Hours filminde yaptığı gibi yeni bir soluk kazandırmak istiyor. Bu yeni Testere filmi, korku filmi hayranları için çok farklı bir deneyim olacak. Filmin içerisinde bol bol twist ve ters köşeler bulunacağının bilgisi de yapımcılar Mark Burg ve Oren Koules tarafından onaylandı.

Testerenin hikâyesi, Tobin Bell tarafından canlandırılan John Kramer (Jigsaw) isimli bir seri katilin etrafında dolanıyor. Jigsaw, kurbanlarını fiziksel ve psikolojik olarak işkence ettiği tuzaklarına düşürecek ve güçlü olanın kurtulmasını sağlıyor. Jigsaw normalde Testere 3 filminde ölmştü ancak devamında gelen filmler onun geçmişine odaklanmıştı. Rock'un devam filminde Jigsaw'ın olup olmayacağı bilinmiyor.

Sameul L. Jackson'un filmde ne kadar rol aldığı, önemli bir karakter olup olmadığı veya hangi rolü oynadığı henüz bilinmiyor. Filmin çekimleri bu hafta başlayacak ve yeni Testere filmi 23 Ekim 2020'de beyaz perdede seyircilerle buluşacak.