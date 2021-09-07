eFootball PES 2022 sistem gereksinimleri! PES kaç GB?
Eski ismi PES, yeni ismi eFootball olan popüler futbol oyunu eFootball 2022 için çıkış tarihi yakın bir zamanda belli oldu. Dünyanın en popüler futbol yapımları arasında yer alan PES'in yeni oyunu eFootball PES 2022 sistemk gereksinimleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, PES 2022 sistem gereksinimleri nelerdir? eFootball PES 2022 kaç GB? Detaylar haberimizde...
eFootball, PES Productions tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanan yakında çıkacak bir futbol simülasyonu video oyunudur. Orijinal Pro Evolution Soccer serisinden eFootball serisine tamamen yeniden markalaştırıldıktan sonra, oynaması ücretsiz bir oyun olacak.
Futbol oyunu hayranlarının vazgeçilmezi arasında yer alan PES serisinin yeni oyunu eFootball PES 2022 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, eFootball PES 2022 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? eFootball PES 2022 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri!eFootball PES 2022kaç GB? Sizler için derledik.
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EFOOTBALL PES 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim sistemi: Windows 7-8-10. 64 bit olması gerekiyor.
- CPU: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 ve benzeri seviyeler gereklidir.
- Hafıza: 8GB
- Grafik Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA 660 2GB veya benzeri seviyeler gereklidir.
- Hard disk: Bilgisayarınızda en az 50GB boş yer olması gerekmektedir.
- İnternet bağlantısı gerekliliği: En az saniye başı 512k internet bağlantısı gerekmektedir.
ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim sistemi: Windows 10 – 64 Bit.
- CPU: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T ve benzer seviyeler.
- Hafıza: 8GB
- Grafik kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 ve benzeri seviye.
- Hard disk: Bilgisayarınızda en az 50GB boş yer olması gerekmektedir.
- İnternet bağlantısı gerekliliği: Sınırsız ve geniş bant internet bağlantısı.