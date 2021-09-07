eFootball PES 2022 sistem gereksinimleri! PES kaç GB?

Eski ismi PES, yeni ismi eFootball olan popüler futbol oyunu eFootball 2022 için çıkış tarihi yakın bir zamanda belli oldu. Dünyanın en popüler futbol yapımları arasında yer alan PES'in yeni oyunu eFootball PES 2022 sistemk gereksinimleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, PES 2022 sistem gereksinimleri nelerdir? eFootball PES 2022 kaç GB? Detaylar haberimizde...