eFootball PES 2021, 1.07 yama güncellemesini duyurdu!

Konami Dijital Entertainment B.V. dün yaptığı açıklamayla UEFA EURO 2020 ™ turnuvasının Resmi Video Oyunu eFootball PES 2021 için eFootball PES 2021 LITE ve mobil versiyon dahil çeşitli platformlar için gelecek 1.07 yama güncellemesini duyurdu. eFootball PES 2021, 1.07 yama notları...

Konami Dijital Entertainment B.V. dün yaptığı açıklamayla, PES serisinin yeni sezon oyunu eFootball PES 2021 için 1.07 güncellemesinin geleceği duyuruldu.

Yayınlanan yeni yama, oyundaki birçok oyuncunun formalarını ve yüz modellerini güncellemiş. Ayrıca, oyundaki bazı sorun ve küçük hatalar yeni gelen 1.07 yamasıyla düzeltmiş durumda.

Güncellemenin boyutu henüz belirtilmemiş olsa da, hem konsollarda hem de telefonlarda 500 MB'den büyük olmasını bekleyebiliriz. Güncelleme dünya çapında indirilebilir ve çevrimiçi bir maç oynayabilmek için ilk önce oyunun güncellenmesi gerekekebilir.

eFootball PES 2021 1.07 YAMA NOTALARI

Kulüp takım formaları güncellendi.

Milli takım formaları güncellendi.

Lig amblemleri güncellendi.

Yüz modelleri güncellendi.

Oyuncu portreleri güncellendi.

Yönetici portreleri eklendi.

Yorum verileri güncellendi.

Bu güncellemede çeşitli diğer sorunlar için de düzeltmeler uygulandı.eFootball PES 2021, 1.07 yama güncellemesini duyurdu!

Konami Dijital Entertainment B.V. dün yaptığı açıklamayla UEFA EURO 2020 ™ turnuvasının Resmi Video Oyunu eFootball PES 2021 için eFootball PES 2021 LITE ve mobil versiyon dahil çeşitli platformlar için gelecek 1.07 yama güncellemesini duyurdu. eFootball PES 2021, 1.

Konami Dijital Entertainment B.V. dün yaptığı açıklamayla, PES serisinin yeni sezon oyunu eFootball PES 2021 için 1.07 güncellemesinin geleceği duyuruldu.

Yayınlanan yeni yama, oyundaki birçok oyuncunun formalarını ve yüz modellerini güncellemiş. Ayrıca, oyundaki bazı sorun ve küçük hatalar yeni gelen 1.07 yamasıyla düzeltmiş durumda.

Güncellemenin boyutu henüz belirtilmemiş olsa da, hem konsollarda hem de telefonlarda 500 MB'den büyük olmasını bekleyebiliriz. Güncelleme dünya çapında indirilebilir ve çevrimiçi bir maç oynayabilmek için ilk önce oyunun güncellenmesi gerekekebilir.

eFootball PES 2021 1.07 YAMA NOTALARI

Kulüp takım formaları güncellendi.

Milli takım formaları güncellendi.

Lig amblemleri güncellendi.

Yüz modelleri güncellendi.

Oyuncu portreleri güncellendi.

Yönetici portreleri eklendi.

Yorum verileri güncellendi.

Bu güncellemede çeşitli diğer sorunlar için de düzeltmeler uygulandı.