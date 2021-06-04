Eflani Ortakçılar Göleti'nde spor aktiviteleri yapılabilecek
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Eflani Ortakçılar Göleti'nde spor aktiviteleri yapılabilecek

Eflani Ortakçılar Göleti'nde spor aktiviteleri yapılabilecek
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti'nde, su sporları, zipline, ATV ve atlı turlar ile bungalov evler gibi yatırımların yapılması planlanıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti'nde, su sporları, zipline, ATV ve atlı turlar ile bungalov evler gibi yatırımların yapılması planlanıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan ve Yayla Deresi'nden beslenen 1150 metre genişliğe, 25-30 metre derinliğine sahip gölet, kampçıların gözde mekanları arasında bulunuyor.

İki orman yakasının ortasında bulunan ve içinde çok sayıda balık türünü barındırdığı için balıkçıların da ilgi gösterdiği gölette, Orman Genel Müdürlüğüne ait piknik tesisleri yer alıyor.

Özellikle bahar aylarında ağaçların çiçek ve yapraklarını açmasıyla doğal güzelliğe bürünen, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölet, hava sıcaklıklarının artmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, Ortakçılar Göleti'nin işletmeciliğini devralan İsmail Erşahin ve İbrahim Acar'ın kendisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Erşahin ve Acar'ın Ortakçılar Göleti'nde, su sporları, zipline, ATV ve atlı turlar ile bungalov evler gibi yatırım ve hizmet etkinlikleri planladıklarını aktaran Ertuğrul, "Kendilerini tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Eflani Ortakçılar Göleti'nde spor aktiviteleri yapılabilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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