Eflani'de TOKİ konutları 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek
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Eflani'de TOKİ konutları 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek

Eflani'de TOKİ konutları 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarının 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarının 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, hak sahiplerine 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası Eflani Şubesinden anahtarlarının verilmesiyle konutların teslim edileceğini belirtti.

Teslim sırasında yüzde 1 oranında KDV tutarının ödenmesi gerektiğini ifade eden Ertuğrul, vatandaşlara "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Eflani'de TOKİ konutları 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek
Eflani'de TOKİ konutları 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek
Eflani'de TOKİ konutları 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek
Eflani'de TOKİ konutları 14 Haziran'dan itibaren hak sahiplerine teslim edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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