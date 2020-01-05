Efkan Ala Kültür Merkezi'ndeki kurs kayıtları başladı

05.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:12

Palandöken Belediyesince hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi'nde çeşitli alan ve branşlarda verilecek eğitimler için kayıtlar başladı.

Palandöken Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldızkent'te hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezinde, heykel yapım, satranç, adli takip, işaret dili, emlak danışmanlığı, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, ney, karakalem, İngilizce, diksiyon, hüsnü hat, tasavvuf musikisi, modern el sanatları, tiyatro, keman, gitar ve bağlama atölyeleri için kayıtlar başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilk etapta 19 alanda verilecek eğitimler için Palandökenli vatandaşları kayıt yaptırmaya davet etti.

Kursiyerlerin, açılan kurslarla meslek veya sanat sahibi olmalarının yanı sıra sosyal yaşama da aktif şekilde katılım sağlamalarını hedeflediklerini belirten Sunar, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Efkan Ala Kültür Merkezimizde açtığımız kurslarla amacımız, ilçe sakinlerimizin boş zamanını olumlu faaliyetlerle değerlendirmesi ve el becerilerini geliştirmesi. Bunun yanında kursiyerlerimizin ev ekonomilerine de öğrendikleriyle ciddi katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Öğrenirken kazanıyor kursiyerlerimiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor."

Kaynak: AA