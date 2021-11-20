Efkan Ala: Başarının temel şartı bilmek değil sürekli öğrenebilmek (2)

ESKİ BAKAN YILDIZ: TEŞKİLATIMIZLA DERTLEŞİP, TAVSİYELERİ ALACAĞIZ

Bursa'da, Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat içi eğitim programına katılan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Programda önerileri, eleştirileri, tavsiyeleri alacaklarını belirten Yıldız, "Birçok katılımcı arkadaşımız var. Bugün Bursa'dayız. Bugün ve yarın düzenlenecek, sabahtan akşama kadar hep beraber olacağımız bir programdan bahsediyoruz. Önceki haftalarda Erzurum, Van, Niğde, Nevşehir gibi illerde düzenlenen programlara katılmıştık. Yurt içi ve yurt dışı programlarla devam ediyoruz. Birçok arkadaşımızın farklı başlıkları var. Farklı sektörlerde Türkiye'nin değişen yüzünü, büyüyen yüzünü, bu ülkenin iradesine konan güçlü iradenin adı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yaptığımız bir ekip çalışmasıdır. Bu programa katılmış olmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Biraz sessiz devrimden bahsetmek istiyorum. Alışmaya alıştığımız bazı şeylerin zamanla farkına varamadığımız konuların dominant bir şekilde bunları hatırlamak amacıyla konuşacağız. Burada teşkilatımızla beraber dertleşeceğiz. Varsa önerileri, eleştirileri, tavsiyeleri veya soruları almış olacağız" diye konuştu.

Esra TÜRKER- Mehmet İNAN/ BURSA,