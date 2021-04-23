Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere fide

Doğal, sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşmak için Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere yerel tohumlardan üretilen fideler dağıtılarak ürünlerine alım garantisi verildi.

Doğal, sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşmak için Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere yerel tohumlardan üretilen fideler dağıtılarak ürünlerine alım garantisi verildi. Tarımsal Üretim İş Birliği Sertifikası ile fidelerin teslim edilmesinden öncesinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üreticilere Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü de anlattı. Dağıtılan fideler Selçuklu üreticiler tarafından yetiştirilecek, yetiştirilen ürünleri Selçuk Belediyesi satın alınacak.

Toprağa doğru bir eğilim ve Köy Enstitüleri ruhuna dayanan bir eğitim anlayışı ile Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün temellendirildiğini söyleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Burada üretenlerin, hem evinde üretim yapan kadınların hem de küçük üreticilerin de aracısız, birebir insanlarla bir araya gelebileceği bir pazar oluşturmak istedik. Bunun için ilk adımı Üretici Pazarı ile attık. Hibrit tohumların, ithal gübrelerin giderek daha fazla kullanılması sebebiyle gıda zehirlenmesinin önüne geçmemiz gerektiğini düşündük. Tohum Merkezi'nde atalık tohumlarımızı topladık. Yerel tohumun ne kadar önemli olduğunu anlatabilmemiz lazımdı. Çocuklarımızı toprakla buluşturmak, çiftçilerimize iyi tarım uygulamaları için eğitim vermemiz lazımdı. İşte bunlar için Toprak Okulu'nu açtık. Tohum Merkezi'mizi, Toprak Okulu'muzu ve Köy Enstitüleri ruhuyla adım atabilmek için İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müze'mizi oluşturduk. Özellikle Tarım Müzesi ile ilgili noktada Selçuk halkına çok teşekkür ediyorum. Atadan, dededen toprağa bağlı olan çiftçilerimiz, köylülerimiz sadece bir bağış çağrımızın üzerine atalarından kalan tarım aletlerini bizlere teslim ettiler" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün Selçuk'ta tarımla ilgilenen herkese hitap etmesini istediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Selçuk Belediyesi çalışanlarının inancı ve kararlılığı ile kendi öz sermayemizle tarıma, geleceğe ve eğitime katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Mekan sizindir. Bu yere her şeyden önce Selçuklular tarafından sahip çıkılacağına inancım tam" diyerek sözlerini noktaladı. Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından Ulaş Erol yönetiminde Selçuk Belediyesi Çocuk Halk Oyunu Ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Selçuklu üretici yetiştirecek, belediye satın alacak

Gösterinin ardından Selçuklu üreticilere Tarımsal Üretim İşbirliği Sertifikaları Başkan Ceritoğlu Sengel tarafından verildi. Yerel üreticilere Tarımsal Üretim İşbirliği Sertifikası ile teslim fideler belirtilen tarım teknikleri ve verilen gübrelerle yetiştirilecek. Doğal tohumlardan oluşan fidelerden elde edilen ürünler Selçuk Belediyesi tarafından üreticiden satın alınacak. Belediye tarafından alınan ürünlerin Efes Tarlası Bakkalı'nda satılacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Üreticilerimize hem fide hem danışmanlık hem de gerektiği yerde gübre desteği vereceğiz. Bu şekilde gerçekten gıda egemenliği anlamında söz söyleme hakkına sahip olacağız. Selçuk'tan doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için, gıda egemenliği için bir meşale yakacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı