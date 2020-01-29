Efes Selçuk'tan yola çıkan yardımlar yerine ulaştı

29.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:22

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Efes Selçuk'ta da yardım kampanyası başlatılmıştı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin çağrısı üzerine ilçe esnafı ve vatandaşlar tarafından deprem felaketini yaşayan vatandaşlarımız için toplanan; özellikle yorgan, battaniye, soba gibi temel ihtiyaçların bulunduğu yardım tırı, Elazığ'a ulaştı. Efes Selçuk'tan yola çıkan yardım tırı ile birlikte yola çıkan Efes Selçuk Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Engin KAÇER, yüreği Elazığ'da atan Efes Selçuklular'ın yardımlarını deprem felaketi yaşayan vatandaşlara dağıttı.

TEŞEKKÜRLER EFES SELÇUK

Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Halkı olarak Elazığ ve bölge halkının acılarını paylaşmak, onların acılarını biraz olsun hafifletmek adına toplanan yardımların yerine ulaştığı bilgisini veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Soğuk kış gününde tüm Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketi hepimizi derinden yaralamıştır. Ben bu acıya ortak olan kalbi Elazığ'da atan ilçemizin yüreği güzel insanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Halkımız şundan emin olsun ki, yapmış oldukları yardımlar emin ellerle yerine ulaştırıldı" diyerek, Efes Selçuk'un duyarlı halkına bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler