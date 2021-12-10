Efes Selçuk Belediye Meclisi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapılan ikinci oturumla tamamlandı

SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Efes Selçuk Belediye Meclisi'nden CHP Grubu'nun oylarıyla geçen madde ile Efes Selçuk Belediyesi ve Zuhal Fitness Club arasında protokol imzalanması için Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yetki verildi.

İmzalanacak protokol ile Efes Selçuk'ta yaşayan 7- 15 yaş arası çocukların özellikle pandemi sürecine bağlı olarak hareketsiz ve aktivitesiz kalması, buna bağlı olarak çocuklarda kilo artışları sebebiyle "Çocuklarda Obeziteyi Engelleme ve Yaşam Kalitesini Yükseltme" projesi hayata geçecek.

Tarafları Efes Selçuk Belediyesi ve kentin önde gelen spor kulüplerinden olan Zuhal Fitness Club olan proje ile Efes Selçuk'ta yaşayan 7-15 yaş arası çocukların pandemiye bağlı olarak almış olduğu fazla kilolardan antrenör eğitiminde kurtulması ve daha sağlıklı kuşaklar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

2019 yılından bugüne Efes Selçuk Belediyesi'nin kentte faaliyet gösteren bütün spor kulüplerine destek verdiğinin altını çizen Başkan Sengel; "Bu proje ile obeziteye karşı çocuklarımızın sağlığına dair "biz de varız" diyen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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