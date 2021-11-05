Efeler Belediyesi Umurlu'da yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını daha modern bir görünüme kavuşturmak için kentin yollarını yenilemeye devam ediyor.

İhtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol yapım, asfaltlama, parke taşı döşeme gibi çalışmaları sürdüren Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesi'nde 10 bin metrekare yol çalışmasına başladı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Umurlu mahalle sakinlerinin yol talebini yerine getirdi. Yıllardır toprak olarak kullanılan Umurlu Mahallesi 3136 sokaktan 3141 Sokak'a kadar olan tüm sokaklarda Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Söz konusu sokaklar iş makineleri ile düzeltilerek, parke taşı döşeme işlerine start verildi. Efeler Belediyesi'nin çalışmaları tamamlandığında Umurlulu vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunulacak. - AYDIN