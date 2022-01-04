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Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yalçın Dinçer'i unutmadı

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yalçın Dinçer'i unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyesi'nin bu haftaki konusu; hayatının 60 yılını tiyatroya adamış, tiyatronun her kademesine emek vermiş Aydınlı sanatçı Yalçın Dinçer oldu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyesi'nin bu haftaki konusu; hayatının 60 yılını tiyatroya adamış, tiyatronun her kademesine emek vermiş Aydınlı sanatçı Yalçın Dinçer oldu.

Tiyatro Atölyesi eğitmenleri bu haftaki çalışmalarında öğrencilere Yalçın Dinçer'i anlatarak, Dinçer'in yazdığı, Ahmet Zeki Muslu'nun yayıma hazırladığı ve Efeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımlanan, "Perdenin Arkası" adlı kitabı armağan etti. Eğitmenler, Yalçın Dinçer'in Aydın'da tiyatronun kurumsallaşması adına gerçekleştirdiği öncü çalışmalar ve sanat hayatı hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Usta sanatçıyı sosyal medya hesaplarından anan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay paylaşımında, "Yalçın Dinçer'i yeni nesillere anlatmaya ve adını yaşatmaya devam edeceğiz. Tiyatroya ve kentimize büyük emekleri geçen Dinçer'i saygı ve sevgiyle anıyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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