Efekan'ın katili, 51 gündür aranıyor

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, traktörle seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Efekan Aktaş'ın (19) katili, 51 gündür bulunamadı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, traktörle seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Efekan Aktaş'ın (19) katili, 51 gündür bulunamadı. Jandarma, Aktaş'ın ölümüyle ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olay, 27 Haziran'da, Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş'a, traktörüyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın üzerinden 51 gün geçmesine rağmen Efekan'ın katili, henüz bulunamadı. Jandarma, mahallede yaşayanlarla görüşmelerini sürdürerek, elde ettiği deliller üzerinden Efekan'ın katilini arıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, henüz sonuç elde edilemeyen olayla ilgili yakın zamanda çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç