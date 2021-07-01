Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı
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Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı

Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren yeni hizmet binasında hizmet veren İl Halk Kütüphanesini akülü tekerlekli sandalye ile baştan sona gezdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren yeni hizmet binasında hizmet veren İl Halk Kütüphanesini akülü tekerlekli sandalye ile baştan sona gezdi. Engellilerinde hizmete erişilebilirlikte ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş olmasından dolayı mutlu olduğunu ve diğer kamu binaları içinde refarans alınması gerektiğini söyledi.

Kütüphane Müdürü Ahmet Duran Kardeşler'in makam odasından başlayarak kütüphanenin bütün birimlerini birlikte gezen Efe, kendisinin de 12 yıl kütüphane de çalışmış biri olarak geçmişle mukayese edilmeyecek kadar fiziksel mekan ve hizmet farkının olduğunu söyledi. Efe, bu farkı estetik olarak göze hitap eden bir anlayıştan ziyade engelsiz kütüphane anlayışının öne çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Duran Kardeşler engelli bireylerinde bilgiye eşit bir şekilde ulaşma haklarının olduğunu bu bağlamda kurum olarak tüm engel gruplarına hizmet etmek istediklerini ifade etti. Bunun için mimarı engellerin olmadığı ortopedik engelliler için rampa, asansör, WC görme engelliler için klavuz yol, ışitme engelliler için yönlendirme levhalarının yanısıra brail alfabesi ile basılmış materyal sesli ve büyüteçli bilgisayarla görme engelli bireylere hizmet verdiklerini, telefonla talep etmeleri durumunda ihtiyaç duyulan materyallerin eve teslim şeklinde ödünç kitap hizmeti verdiklerini yine en kısa sürede tüm personele Temel İşaret Dili Eğitimi verileceğini söyledi. - ERZURUM

Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı
Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı
Efe; İl Halk Kütüphanesinden mutlu ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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