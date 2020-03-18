EDS'ler kazaları yüzde 26 azalttı
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Düzce Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

EDS'ler kazaları yüzde 26 azalttı

Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre kazalarda yüzde 26,15 oranında azalma meydana geldiği belirtildi.

18.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:08
EDS'ler kazaları yüzde 26 azalttı

Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre kazalarda yüzde 26,15 oranında azalma meydana geldiği belirtildi. En çok ceza kırmızı ışık ve park için kesildi.


Karayollarında; can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarını azaltabilmek, kazlardan kaynaklanan maddi zararların önüne geçmek, etkili denetim yapılarak yakalanma riski algısını artırmak amacıyla hayata geçirilen EDS'ler, vaka sayısını düşürdü.


Düzce Emniyet müdürlüğü trafik sorumluluk bölgesinde, 5 noktada kırmızı ışık ihlali 7 kamera ile 3 noktada anlık hız kontrolü 3 kamera ile, 8 noktada hız sınırı ihlali 70 kamera ile ve 11 noktada park ihlali 33 kamera ile takip ediyor. Ayrıca 10 noktada plaka tanıma sistemine ait 10 kamera bulunuyor. 27 ayrı lokasyonda 123 kamera ile kural ihlalinin önüne geçiliyor.


Açıklamada en çok cezanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle kesildiği belirtilerek "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması sabit radar, hız koridoru, kırmızı ışık ihlali ve park yasağı olan yerlerdeki uyarı ve bilgilendirme levhaları yanı sıra, yol boyunca EDS uyarı levhalarına ve yatay çizgilere dikkat ederek, trafik kurallarına uymaları durumunda herhangi bir cezai işlemle karşılaşmayacaklardır. İlimizde 1 Aralık 2019 tarihinde hizmete alınan EDS tarafından kesilen cezalara bakıldığında en çok kırmızı ışık ihlali yapıldığı, ardından park ihlali ve hız ihlali yapıldığı gözlemlenmiştir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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