Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada - Haberler
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Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kameradaBALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazar alışverişinde yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı.

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesinde pazar alışverişinde yaşanan hırsızlıklar, güvenlik kamerasına saniye saniye saniye yansıdı.

Kapıcıbaşı Caddesi üzerinde bir pazarcı kadın esnafın dalgınlığından istifade eden kadınlardan birinin tezgahtan bulgur çalması kameraya böyle yansıdı. Öte yandan aynı mevkide yine kapüşonlu bir kişinin, takip ettiği kadının pardösüsünden cep telefonunu alabilmek için verdiği mücadele ise dikkat çekiciydi. Kabak alan kadının parasını öderken pardösüsünden 6 bin liralık cep telefonunu bir anlık dalgınlığından faydalanan kişinin alması saniye saniye kameraya yansıdı. Polis, pazar yerinde vatandaşın çok dikkatli olmasını istedi.

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

Edremit'te tezgahtan bulgur ve pardösüden cep telefonu hırsızlıkları saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Son Dakika Haberleri

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