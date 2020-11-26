Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü

26.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:09

Son dakika haberi: Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi yakınlarında motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metrelik setten sahile uçutu.

Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi yakınlarında motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metrelik setten sahile uçutu. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Çanakkale Edremit istikameti E 87 Karayolunda seyir halinde olan Meryem T. yönetimindeki 10 R 4672 plakalı otomobil Antandros park alanı yakınlarında aynı yönde seyir eden Necati Erbağ yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek park alanındaki 5 metrelik setten bariyerleri yıkarak sahile düştü. Otomobil sürücüsü Meryem T. kazada ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Necati Erbağ ise düşme sonucu başından aldığı darbe ile olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında Bölge Trafik, İlçe Jandarma, Sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Aağır yaralı otomobil sürücüsü Meryem T. düştüğü yerden çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesinde tadavi altına alındı. Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri kazanın oluş nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir botta bölgede olası bir denize düşme olayına karşı arama faaliyeti gerçekleştirdi. Necati Erbağ'ün cenazesi Edremit Belediyesi'ne ait bir cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS

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