Edremit'te fırtına işyerlerinin tabelalarını denize uçurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edremit'te fırtına işyerlerinin tabelalarını denize uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edremit'te fırtına işyerlerinin tabelalarını denize uçurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fırtına sahil boyundaki dükkanların tabelalarını denize uçurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde fırtına sahil boyundaki dükkanların tabelalarını denize uçurdu.

İlçeye bağlı Altınoluk sahilinde işyeri sahipleri denizde tabela ararken, bulunan reklam panoları denizden çıkarldı. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı körfez sahil şeridinde meteorolojinin açıkladığı tehlikeli saatler arasında kordonlarda tedbir aldı. Edremit'in Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli Altınkum kordonlarında ekipler nöbet tutmaya başladı. Öte yandan ekipler Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye'de de tedbir aldı. - BALIKESİR

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

 Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title