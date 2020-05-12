Edremit'te 13 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasak Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 13 Mayıs tarihi itibariyle Edremit'te sokağa çıkarken maske takılması zorunlu hale getirildi.

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 13 Mayıs tarihi itibariyle Edremit'te sokağa çıkarken maske takılması zorunlu hale getirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, normalleşme sürecinde de titizlikle uygulanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 12.05.2020 tarihli kararıyla Edremit ilçemizde herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirildi. Alınan karar gereği; Edremit'te tüm alanlarda (meydan, cadde, sokak, tüm açık ve kapalı alanlarda) maske takılması zorunlu hale getirildi. Uygulamanın 13 Mayıs Çarşamba günü itibariyle başlayacağı belirtildi.

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede devletin ilk andan itibaren gerekli tüm önlemleri aldığını ve titizlikle uyguladığını vurgulayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Ülkemiz, koronavirüs salgının önlenmesi konusunda başarılı bir mücadele yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi, güçlü sağlık altyapısı ve milletimizin güçlü dayanışmasıyla ülkemiz salgından diğer ülkelere göre daha az etkilenerek başarılı bir şekilde mücadelesine devam etmektedir. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu normalleşme sürecinde de alınan tedbirlere ve kurallara riayet etmek son derece önemlidir" dedi.

Edremit İlçemizde Koronavirüs ile mücadele konusunda sıkı tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirten Kaymakam Sırmalı; "Salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararıyla 13.05.2020 tarihi itibariyle Edremit ilçemizde herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirilmiştir. Alınan karar gereği; İlçemizde tüm alanlarda; meydan, cadde, sokak, tüm açık ve kapalı alanlarda maske takılmadan dolaşılması 13.05.2020 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.

Özellikle vatandaşlarımızdan evlerinden çıktıkları andan itibaren maske takmalarını, kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket etmelerini ve alınan tedbir ve kararlara riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Alınan kararlara uymayanlara, ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır " dedi.

Tüm Edremitli vatandaşların desteğini beklediğini belirten Kaymakam Sırmalı; "Bu zor günleri de birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA