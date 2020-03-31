Edremit koronavirüse karşı tek yürek oldu
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Koronavirüs, Ali Sırmalı, Edremit, Güncel

Edremit koronavirüse karşı tek yürek oldu

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığındaki ilçedeki "Vefa'grubu günde yaklaşık 300 kişinin ihtiyacını karşılıyor.

31.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:11
Edremit koronavirüse karşı tek yürek oldu

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığındaki ilçedeki "Vefa'grubu günde yaklaşık 300 kişinin ihtiyacını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığımızın Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda, sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için oluşturulan Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezi yoğun bir program çerçevesinde çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğü açıklandı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) ile mücadelenin Türkiye genelinde olduğu gibi Edremit'te de büyük bir özenle devam ettiğini belirtti.

Tüm dünyada zorlu bir sürecin yaşandığını belirten Kaymakam Sırmalı; "Devletimiz ilk andan itibaren süreci en iyi şekilde atlatabilmemiz için birçok önemli tedbiri hayata geçirdi. Bu tedbirlerinden biri de öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasıdır. Bu kapsamda ilçemizde oluşturduğumuz Vefa Destek Koordinasyon Merkezimiz ve Vefa Destek Gruplarımız ile bu vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilebilmesi için hizmet etmeye devam ediyor" dedi.

Edremit Vefa Destek Koordinasyon Merkezinin her gün ortalama 300 kişiye hizmet verdiğini ifade eden Kaymakam Ali Sırmalı; "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması, market, pazar alışverişleri, fatura ödemeleri, ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketlerinin ulaştırılması, eczaneden ilaç temini, PTT ve bankalardan maaş çekimi vb. gibi birçok hizmetlerin yerine getirilmesinde vefa destek gruplarımız etkin rol üstleniyor "

Bu sürecin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla bununda üstesinden gelineceğini belirten Kaymakam Sırmalı; Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu süreci en kısa sürede atlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak önceliğimizdir. Bizler vatandaşlarımız için görevimizin başındayız. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar iyi atlatırız. O yüzden kurallara riayet edelim. Bu mücadelemize kurallara uyarak destek olan tüm vatandaşlarımıza, gece gündüz demeden fedakarca çalışan Vefa Destek Grubu çalışanlarımıza ve sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza devletimizin almış olduğu tedbirlere uymaya davet ediyor ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda gereken hassasiyeti göstermeye davet ediyorum. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan tüm vatandaşlarımızın (0266) 372 1700, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak Vefa Koordinasyon Merkezimize müracaat etmeleri yeterlidir. "Hayat Eve Sığar, Evde Kal Edremit" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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