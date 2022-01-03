Edremit-Kalkım yolu girişi yenileniyor - Haberler
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Edremit-Kalkım yolu girişi yenileniyor

Edremit-Kalkım yolu girişi yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri Edremit-Kalkım yolu üzerinde ortak yol çalışması yaptılar.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri Edremit-Kalkım yolu üzerinde ortak yol çalışması yaptılar.

Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi'nde yol düzenleme çalışmalarına devam eden fen işleri ekipleri sıcak asfalt çalışmasıyla yolu yeniliyor. Çökme ve bozulma yaşanan yol için çalışma başlatan ekipleri ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da çalışmaları yerinde inceledi. - BALIKESİR

Edremit-Kalkım yolu girişi yenileniyor

Edremit-Kalkım yolu girişi yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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