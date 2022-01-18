Edremit Kahveciler Odası Mustafa Aydoğan ile 'devam' dedi

Edremit Kahveciler Gazinocular ve Otelciler Odası genel kurulu başkan Mustafa Aydoğan'a devam dedi. Yapılan seçimde, mevcut başkan Mustafa Aydoğan 6. kez yeniden başkan seçildi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula ilgi büyük oldu. Verilen teklifle divan kurulu Fehmi Erdem, Hayati Seçen, Aleattin Akçeşme, Hasan Bayram ve Aykut Dürüst'ten oluşturuldu. Oluşturulan divan kurulu nezaretinde gündem maddeleri okundu ve karara bağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan toplantıda mevcut başkan Mustafa Aydoğan, pandemi döneminde yaşanan zorluklarla mücadeleye dikkat çekti. Görüşülen gündem maddeleri tamamlanarak oy birliği ile ibrağ edildi. Ardından yeni yönetim kurulu ve başkanlık seçimi yapıldı. Seçime, 710 üyeden rekor katılımla 367 üye katılarak oy kullandı. Seçimlerde 2 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Mustafa Aydoğan ve yönetim kuruluna rakip olarak, Özkan Saka ve yönetim listesi çıktı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı idaresinde kurulan sandıktan, Özkan Saka için 98 oy çıkarken, Mustafa Aydoğan ise 267 oy aldı. Üyelerinin güvenini tazeleyerek göreve devam eden Aydoğan, tüm katılımcılara, misafir oda başkanlarına ve üyelerine teşekkür etti. Mustafa Aydoğan başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Refik Top, Davut Baydemir, Mehmet Bircan, Sadettin Şener ve İbrahim Akçam' Denetim Kurulu'nda ise, ' Erdoğan Yılmaz, Vedat Kapsız, Fikret Karaarslan' yer aldı. - BALIKESİR