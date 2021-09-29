Edremit'in yeni kaymakamı Ahmet Odabaş oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kaymakamı Turgay Ünsal'ın merkeze alınması sonrası boşalan göreve, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş atandı.

Bugün göreve başlayan Odabaş, Arnavutköy'de 2018 yılından bu yana görev yapıyordu. Odabaş'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

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