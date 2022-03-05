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Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

İhlas Haber Ajansı, Yunus Tuğrul - Yerel
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Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı Van'ın Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Esentepe Mahallesi Gümüşdere İlkokulunda düzenlenen etkinlikte EDAK tarafından öğrencilere deprem eğitimi verildi. Edremit Belediyesi EDAK Ekip Başkanı Erol Karacan tarafından verilen eğitimde, deprem öncesi hazırlık, deprem anında unutulmaması gereken ve deprem sonrası yapılması gereken konular anlatıldı. Ayrıca, afet ve acil durum çantası tanıtılarak, ilk yardım çantası içerisinde bulunması gereken araç gereçler hakkında bilgi verildi. Akabinde öğrencilere deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Senaryo gereği depremin meydana gelmesinin ardından öğrenciler düzenli ve seri bir şekilde öğretmenleri tarafından okul bahçesinde güvenli bölgeye tahliye edildi.

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

Edremit Belediyesi'nden deprem tatbikatı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Yerel

Edremit Belediyesi, Arama Kurtarma, Deprem Haftası, Mart, Yerel, Haberler

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