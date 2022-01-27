Edremit Belediyesi'nde Zeytinli Rock Festivali açıklaması - Haberler
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Edremit Belediyesi'nde Zeytinli Rock Festivali açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Edremit Belediyesi'nde Zeytinli Rock Festivali açıklaması

Bu yıl Balıkesir'in Edremit ilçesinde değil de Burhaniye ilçesinde yapılacağı duyurulan Zeytinli Rock Festivali ile ilgili olarak Edremit Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapıldı.

Bu yıl Balıkesir'in Edremit ilçesinde değil de Burhaniye ilçesinde yapılacağı duyurulan Zeytinli Rock Festivali ile ilgili olarak Edremit Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapıldı.

Edremit Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Zeytinli Rock Festivali, büyükşehir belediyesi kurulmadan önce Zeytinli Belediyesi zamanında ilçemiz sınırları içerisinde "Zeytinli" adı altında başlayan bir gençlik festivalidir. Daha sonraki yıllarda Edremit Belediyesi bünyesinde, belediyemiz ve ilgili firma ile yapılan sözleşme ile yine ilçemiz Zeytinli Mahallesi'nde "Zeytinli Rock Festivali" adı altında gerçekleşmiştir." denildi.

Zeytinli isminin kullanılması karşısında hukuki sürecin başlatılacağının vurgulamada açıklamada "Zeytinli" ismini kullanarak çeşitli ilçelerde yapılmaya çalışılan festival isimlerine karşı hukuki süreç başlatılacak olup, 2022 yazında Zeytinli Rock Festivali'nin her yıl yapıldığı alanda çok daha büyük bir coşkuyla belediyemiz bünyesinde gerçekleşeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi'nde Zeytinli Rock Festivali açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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