EDP'ten Rektör Levent'e ziyaret
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EDP'ten Rektör Levent'e ziyaret

25.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:42
EDP'ten Rektör Levent'e ziyaret

Erzincan Eğitime Destek Platformu (EDP) İl Koordinatörü Ali Şimşek, İl Koordinatör yardımcısı Hasan Çakmak ve platform üyeleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Erzincan Eğitime Destek Platformu (EDP) İl Koordinatörü Ali Şimşek, İl Koordinatör yardımcısı Hasan Çakmak ve platform üyeleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, orta öğretim ve üniversite öğrencilerinin ortak faaliyetleri ve kaynaşmaları için yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Erzincan Eğitime Destek Platformu İl Koordinatörü Ali Şimşek, platformun çalışmaları hakkında Rektör Levent'e bilgi verdi.

Platform olarak amaçlarının, Erzincan eğitimine katkıda bulunarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi olduğuna vurgu yapan Şimşek, "Üniversitemiz olarak öğrencilere ortak ne katkı sağlayabiliriz, Özellikle İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz ile zoom üzerinden buluşturarak öğrencilerimizin eğitimlerine ne kadar katkı sağlayabiliriz bunun üzerine çalışıyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Platformumuz, yaklaşık 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın önderliğinde kurulmuş bir platform olup tüm illerde temsilcilikleri olan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. İlk kurulduğunda ismi 'İmam - Hatip Okulları Platformuydu. Ancak, geçtiğimiz yıl Ocak ayında Platformumuzun ismi değiştirilerek 'Eğitime Destek Platformu oldu ve hizmet alanı da tüm okulları kapsayacak şekle getirildi. Biz de bu doğrultuda, Erzincan'da tüm okullarımızı kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği gibi eğitim süreci ülkemizde okul öncesinden başlayıp üniversite eğitimine kadar devam etmektedir. Dolayısıyla, orta öğretimini tamamlayan öğrenciler yükseköğrenimi için Rektörler olarak sizlerin başında bulunduğunuz kurumlara yani üniversitelere gelmektedir. Bu doğrultuda; Eğitime Destek Platformu olarak bizler de orta öğretim ve üniversite öğrencilerimizin ortak faaliyetleri ve kaynaşmaları için ne gibi çalışmalar yapabiliriz masaya yatırmak ve sizlerle bu konuda görüş alışverişinde bulmak için ziyaretinize geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için size platform üyelerim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Platform olarak yapmış olduğunuz bilgilendirme için teşekkür ederim. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak öğrencilerimize ne katkı sağlarız bununla ilgili olarak ortak çalışmalarımız olacaktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren pandemi dolayısıyla eğitimlerimiz uzaktan devam ediyor. Bu süreçte yapılacak çalışmalarımız ile ortaöğretim öğrencilerime inşallah katkı sağlarız" diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlük makamına gerçekleştirilen ziyarette Erzincan EDP İl Koordinatörü Ali Şimşek'in yanı sıra İl Koordinatör yardımcısı Hasan Çakmak ve Büşra Eren'de hazır bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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