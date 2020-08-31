Edis ve Gülşen "Nirvana" şarkısı sözleri! Nirvana sözleri tam metni
Sinan Akçıl, Edis ile düet yapan Gülşen'in yeni şarkısı Nirvana müzikseverlerin beğğenisine sunuldu. İşte, Edis ve Gülşen "Nirvana" şarkısı sözleri ve Nirvana sözleri tam metni!
Nirvana şarkısı müzikseverlerin bğenesini toplarken Edis ve Gülşen "Nirvana" şarkısı sözleri merak edildi. İşte, Nirvana sözleri tam metni
EDİS VE GÜLŞEN "NİRVANA" SÖZLERİ
Söz - Müzik: Gülşen & Edis & Emrah Karakuyu
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
Mix - Mastering: Emre Kıral
"Nirvana" Şarkı sözleri ile;
Bırakamıyorum oluruna
Seni düşünüyorum boyuna
Sen bana vücudun vücuduma
Yaklaşıyor yine sonu Nirvana
Başka biri varsa onu iptal et
Niye utanayım apaçık gayet
Nasıl bir yakışmak bu mübarek?
Taş mısın tüfek misin başıma?
Sahibine gel güzelim
Belalım, ilahım, afetim
Ne var ne yok meziyetim
Gel göstereyim
Yarınlar yokmuş gibi yapalım çat hemen olsun olacaklar
Zaten benden sonrası tufan kime olacaksın cüretkar?
Dilime dudağıma karış affetme yürü sarışın bomba
Düşüyorum her haline kaldırma sakın tıkırında pozisyonlar
Yine yükseliyor tansiyon- ve ben
Hissediyorum yanında şampiyon- gibi
Buluruz yolunu aksi zor- ha?
Duygularım dolar gibi artıyor
Yapma, bakışların çağırıyor deli gibi aşka
Uzanıp yanı başımda başlasan raksa
Çıkıp duruyor ateşim bir el atsan, eriyip kalsak
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