Edis 'Konser sezonu ateşi'ni yaktı
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Edis 'Konser sezonu ateşi'ni yaktı

Edis 'Konser sezonu ateşi'ni yaktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Güçlü sahne performansı denince akla gelen ilk isimlerden Edis, uzun ve özlem dolu bir süreç sonunda, yüz yüze konserlerinin startını verdi.

Son olarak Mart ayında yayınladığı Martılar şarkısıyla müzik gündemine oturan Edis, yaz konserleri boyunca kendi repertuarına ek olarak; pandemi döneminde yayınladığı Perişanım, Nirvana ve Martılar'ın canlı performanslarını da ilk kez bu konserlerde sergiliyor.

Bir buçuk yıl aradan sonra, Bodrum ve Kuşadası konserleriyle geri dönen Edis, renkli sahne dekoru, coşkulu dans ve müzisyen ekibiyle; yeni düzenlediği şarkılar ve koreografilerle beklentilerin hakkını veriyor. Açıkhava koltuklarını dolduran, Edis'in sahne enerjisine eşlik eden seyirciler, yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini, heyecanlarını ve sevgilerini dile getiriyor.

Her konseri için ayrı hazırlık ve heyecan içinde olan Edis'in ilk İstanbul konseri ise 4 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler

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