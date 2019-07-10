Edis kimdir, kaç yaşındadır? İşte Edis Görgülü'nün hayatı

Yakışıklı şarkıcı Edis, oyuncu Büşra Develi ile birlikte yer aldıkları bir reklam filmi ile trend oldular. Yakışıklı şarkıcı, online yemek sitesi için oynadığı reklam filmi için kamera karşısına geçti. Dün yayına giren reklam filmi sosyal medyada çokça konuşulmaya başlandı. Ve genç şarkıcının hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Edis kimdir, kaç yaşındadır? İlginç keşfediliş hikayesi ile Edis Görgülü hakkında merak edilenler haberimizde.

EDİS KİMDİR?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da doğdu. Anne ve babası, eğitim ve çalışma için Londra'ya gittikleri vakit dünyaya gelmiş şarkıcı. Daha 4 yaşında piyano çalarak başladığı sanat yolculuğuna, okul yıllarında çeşitli tiyatro oyunlarında rol alarak ve İzmir Kent Orkestrası'nda şarkı söyleyerek devam etti.

Ortaöğretimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlayan Edis Görgülü'nün İstanbul yolculuğu; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni ve eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Müzikal Bölümü'nü kazanmasıyla başladı.

İLGİNÇ KEŞFEDİLİŞ HİKAYESİ

Sanatçı, müzikal çalışmalarının haricinde dizilerde de rol alarak kariyer yaşantısına devam etti. Oyunculuk yaptığı sırada arkadaşlarıyla gittiği karaoke barda eğlence amaçlı şarkı söylerken keşfedildi. Bu keşif ile başlayan menajerlik çalışmaları, müzik yolculuğunda daha sağlam ve emin adımlar atmasını sağladı ve Aralık 2014'te çıkarmış olduğu ilk single'ı "Benim Ol" ile büyük bir başarı elde etti.

2015 yılında "Olmamış mı?", 2016'da "Dudak" (2016) ve 2017'de "Çok Çok" (2017) isimli single'ları ile de müzik listelerinin üst sıralarında yer almaya devam ederek herkesin dikkatini çekti.

Müzik eleştirmenleri tarafından çıkış parçaları ve dansları başarılı bulunan sanatçı "aranan taze kan" olarak değerlendirildi ve 2015-2017 senelerinde Türkiye'nin Google'da en çok aradığı isimlerden biri oldu.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Altın Kelebek Ödül Töreni, Kral Türkiye Müzik Ödülleri, GQ Men Of The Year gibi bir çok önemli ödül töreninde En iyi Çıkış Yapan Sanatçı, En iyi Şarkı, En iyi Erkek Sanatçı kategorilerinde ödüle layık görüldü. Mart 2018'de ilk stüdyo albümü olan "AN"ı piyasaya çıkaran sanatçı, global müzik piyasasında ulusal satış başarısı elde ederek, en çok satış yapan ilk 100 sanatçı arasına ismini yazdırdı.

2015 – Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2015 – Ege Üniversitesi Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2015 – Altın Homeros İzmir'e Katkı Ödülleri – Yılın İzmirli Sanatçısı

2015 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış

2015 – Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması – Umut Vaat Eden Genç Yetenek

2015 – Kral Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış

2015 – MGD Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Albümleri :

Benim Ol (2014)

Olmamış mı? (2015)

Vay (2016)

Dudak (2016)

Çok Çok (2017)

Buz Kırağı (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)

Güzelliğine (feat. Emina Jahovic) (2018)

Ân (2018)

Efsane SensiN (2019)

Filmleri ve Dizileri :

2012 – Hayatımın Rolü (Uygar) (TV Dizisi)

2012 – Bir Aylak Adam (Kendisi)(Video)

2012- Dinle Sevgili 2. Sezon (Barış) (TV Dizisi)